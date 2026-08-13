New York: calo per Ulta Beauty
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, con una flessione del 3,17%.
Lo scenario su base settimanale di Ulta Beauty rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ulta Beauty. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 528,2 USD. Primo supporto visto a 508. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 501.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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