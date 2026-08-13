New York: calo per Ulta Beauty

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza , con una flessione del 3,17%.



Lo scenario su base settimanale di Ulta Beauty rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ulta Beauty . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 528,2 USD. Primo supporto visto a 508. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 501.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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