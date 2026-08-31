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New York: scatto rialzista per Ulta Beauty

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per Ulta Beauty
Brillante rialzo per il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,22%.
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