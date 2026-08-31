New York: profondo rosso per Howmet Aerospace

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti , che passa di mano in perdita del 7,63%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Howmet Aerospace , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Howmet Aerospace mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 249. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 239,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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