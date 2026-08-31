New York: profondo rosso per Howmet Aerospace
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti, che passa di mano in perdita del 7,63%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Howmet Aerospace, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Howmet Aerospace mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 249. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 239,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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