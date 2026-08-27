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Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa dell'1,68%

Il CAC40 termina a 8.319,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa dell'1,68%
Affonda sul mercato Parigi, che esibisce un -1,68% e chiude la seduta a 8.319,87 punti.
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