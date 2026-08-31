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New York: risultato positivo per Boston Scientific

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Boston Scientific
Apprezzabile rialzo per la società che sviluppa apparecchi biomedici, in guadagno del 3,25% sui valori precedenti.
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