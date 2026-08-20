Milano 15:14
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Nasdaq 19-ago
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Dow Jones 19-ago
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Londra 15:14
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Francoforte 15:14
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Parigi: risultato positivo per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Eurofins Scientific
Avanza il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.
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