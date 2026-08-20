Pesante sul mercato di New York Boston Scientific

(Teleborsa) - Ribasso per la società che sviluppa apparecchi biomedici , che tratta in perdita del 4,29% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Boston Scientific , che fa peggio del mercato di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,13 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49,1. L'equilibrata forza rialzista di Boston Scientific è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 53,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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