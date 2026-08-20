Pesante sul mercato di New York Boston Scientific
(Teleborsa) - Ribasso per la società che sviluppa apparecchi biomedici, che tratta in perdita del 4,29% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Boston Scientific, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,13 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49,1. L'equilibrata forza rialzista di Boston Scientific è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 53,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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