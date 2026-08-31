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Rialzo in agguato per Stellantis

Finanza
Rialzo in agguato per Stellantis
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Protagonista la casa automobilistica italo-francese-statunitense, tra i titoli dell'indice CAC40, che chiude la seduta con un rialzo del 2,36%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Stellantis presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 4,681 Euro, con stop loss individuato in area 4,209 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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