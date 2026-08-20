Milano 15:14
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Nasdaq 19-ago
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Dow Jones 19-ago
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Londra 15:14
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Francoforte 15:14
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Parigi: calo per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Stellantis
Sottotono la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano con un calo del 2,91%.
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