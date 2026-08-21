Parigi: scambi in positivo per Stellantis

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica italo-francese-statunitense , con una variazione percentuale del 2,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Stellantis segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,515 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,598. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,464.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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