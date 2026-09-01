Milano 11:44
51.941 -1,28%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:44
10.708 -1,07%
Francoforte 11:44
25.940 -1,21%

Analisi Tecnica: indice DAX del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta in ribasso per il principale indice di Francoforte, che porta a casa un decremento dell'1,17%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26.466. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 26.154,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 26.050,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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