Milano 11:46
51.989 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:46
10.713 -1,03%
Francoforte 11:45
25.948 -1,18%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Lieve ribasso per il maggiore indice americano, che chiude in flessione dello 0,33%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 7.719,5. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 7.664,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 7.642,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```