Milano 11:50
51.980 -1,20%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:50
10.709 -1,07%
Francoforte 11:50
25.955 -1,16%

Borsa: Tokyo in flessione dello 0,39% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 66.050,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,39% alle 04:50
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,39% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 66.050,33 punti.
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