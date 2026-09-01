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Borsa: Tokyo in flessione dello 0,39% alle 04:50
Il Nikkei 225 tratta a 66.050,33 punti
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01 settembre 2026 - 04.50
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Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,39% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 66.050,33 punti.
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