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/ Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,32% alle 08:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,32% alle 08:20
Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 66.340,78 punti
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28 agosto 2026 - 08.20
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Tokyo, in progresso dello 0,32% alle 08:20, tratta a 66.340,78 punti.
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