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Borsa: Tokyo avanza dello 0,30% alle 08:20

Il Nikkei 225 scambia a 65.727,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo avanza dello 0,30% alle 08:20
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,30%, con 65.727,54 punti alle 08:20.
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