Cambi: euro a 0,8571 sterline alle 08:30

Milano 11:50
51.980 -1,20%
Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Londra 11:50
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Francoforte 11:50
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In breve, Finanza
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