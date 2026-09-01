SILVER del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo prezioso, che conclude in progresso dello 0,26%.
Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 68,42 con primo supporto visto a 65,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64,51.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)