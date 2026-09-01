Milano 12:06
51.925 -1,31%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 12:06
10.704 -1,11%
Francoforte 12:06
25.960 -1,13%

SILVER del 31/08/2026

Finanza
SILVER del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo prezioso, che conclude in progresso dello 0,26%.

Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 68,42 con primo supporto visto a 65,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64,51.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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