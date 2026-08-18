Milano 15:26
53.286 -0,56%
Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:26
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SILVER del 17/08/2026

Finanza
SILVER del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,78%.

Le implicazioni di breve periodo dell'argento sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 66,28. Possibile una discesa fino al bottom 64,93. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 67,63.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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