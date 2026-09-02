Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Performance infelice per indice spagnolo, che chiude la giornata dell'1 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico di IBEX 35 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 19.742,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19.986,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19.661,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)