Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
La giornata del 13 agosto chiude piatta per indice spagnolo, che riporta un -0,18%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IBEX 35. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20.198,6. Primo supporto a 20.153,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20.138,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)