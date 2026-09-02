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Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials in forte discesa
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02 settembre 2026 - 17.00
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Si abbattono le vendite sul
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, che continua la giornata a 762,35 punti, in forte calo dell'1,77%.
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