Milano 11:43
52.613 -0,51%
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Dow Jones 26-ago
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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo perde lo 0,78%, continuando la seduta a 799,34 punti.
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