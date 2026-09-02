Si muove in ribasso Fortinet a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il leader nel settore della sicurezza informatica , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,58%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Fortinet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,5%, rispetto a -0,02% dell' indice del basket statunitense ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Fortinet . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 159,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 151,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 148,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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