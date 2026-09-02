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Francoforte: calo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per ThyssenKrupp
Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 3,63% sui valori precedenti.
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