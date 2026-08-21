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Francoforte: sviluppi positivi per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sviluppi positivi per ThyssenKrupp
Brilla il produttore di acciaio, che passa di mano con un aumento del 4,42%.
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