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Francoforte: nuovo spunto rialzista per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 2,24%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,71 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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