Milano
12:37
51.658
-0,49%
Nasdaq
1-set
29.077
0,00%
Dow Jones
1-set
52.767
-0,79%
Londra
12:37
10.717
-0,67%
Francoforte
12:38
25.736
-0,90%
Mercoledì 2 Settembre 2026, ore 12.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
02 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Avanza la
prima banca tedesca come assets
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Bank
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank
Francoforte: giornata depressa per Deutsche Bank
Deutsche Bank nominata banca di compensazione per Renminbi da Bank of China
Titoli e Indici
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
-0,23%
Altre notizie
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rheinmetall AG
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon
Francoforte: nuovo spunto rialzista per HeidelbergCement
Francoforte: nuovo spunto rialzista per BMW
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto