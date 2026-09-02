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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank
Avanza la prima banca tedesca come assets, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
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