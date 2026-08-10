Deutsche Bank nominata banca di compensazione per Renminbi da Bank of China

(Teleborsa) - Deutsche Bank è stata nominata dalla Banca Popolare Cinese (la banca centrale) come banca di compensazione per il Renminbi (RMB) in Europa. Deutsche Bank faciliterà i servizi di elaborazione, compensazione e regolamento end-to-end per le transazioni transfrontaliere in RMB per istituzioni finanziarie e imprese europee, fungendo da ponte locale verso i sistemi di pagamento cinesi.



Deutsche Bank è la prima banca estera a ricevere tale designazione, si legge in una nota. Questa nomina ufficiale le consentirà di offrire soluzioni dirette e altamente ottimizzate in RMB per pagamenti, gestione della liquidità, finanziamento del commercio e investimenti, garantendo ai clienti maggiore velocità nelle transazioni, riduzione del rischio di controparte e un supporto continuo per le loro attività commerciali globali.



"L'ottenimento della capacità di compensazione in RMB in Europa rafforza il nostro ruolo di partner globale di fiducia per la compensazione e il nostro sostegno di lunga data all'internazionalizzazione del RMB - ha detto Alexander von zur Muehlen, CEO per l'Asia Pacifico, l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (MEA) e la Germania presso Deutsche Bank - Ciò consolida la connettività finanziaria tra Cina ed Europa e migliora la nostra capacità di supportare i flussi commerciali e di investimento transfrontalieri dei clienti con maggiore scelta e flessibilità".

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