Gas, indice IGI balza a 77,14 €/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 2 settembre è pari a 77,14 euro/MWh, in aumento rispetto all'1 settembre attestatosi a 70,08 €/MWh.



L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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