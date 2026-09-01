Gas, indice IGI sale a 70,08 €/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per l’1 settembre è pari a 70,08 €/MWh, in salita rispetto al 31 agosto attestatosi a 69,22 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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