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New York: andamento rialzista per NXP Semiconductors

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per NXP Semiconductors
Scambia in profit la società che produce semiconduttori, che lievita del 3,15%.
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