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New York: andamento rialzista per Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Regeneron Pharmaceuticals
Seduta vivace oggi per la società farmaceutica attiva nel settore biotech, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,37%.
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