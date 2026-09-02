New York: scambi negativi per Moderna

(Teleborsa) - Pressione sulla società americana di biotecnologia , che tratta con una perdita del 3,77%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Moderna rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Moderna rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 154,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 144,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 164,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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