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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

La giornata del 2 settembre chiude piatta per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che riporta un -0,01%.

Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 97,25, mentre il primo supporto è stimato a 90,53. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 103,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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