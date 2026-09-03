Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
La giornata del 2 settembre chiude piatta per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che riporta un -0,01%.
Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 97,25, mentre il primo supporto è stimato a 90,53. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 103,97.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)