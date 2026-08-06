Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Seduta vivace per il petrolio quotato all'ICE di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,17%.
Il quadro tecnico del greggio suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 74,73 con tetto rappresentato dall'area 86,82. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)