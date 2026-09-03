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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
Si posiziona sotto la parità il settore Alimentare europeo, che retrocede a 477,92 punti.
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