Milano
17:28
52.205
+0,80%
Nasdaq
17:28
29.471
+1,12%
Dow Jones
17:28
53.687
+1,18%
Londra
17:29
10.830
+0,68%
Francoforte
17:28
25.994
+0,60%
Giovedì 3 Settembre 2026, ore 17.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
03 settembre 2026 - 17.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si posiziona sotto la parità il
settore Alimentare europeo
, che retrocede a 477,92 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Food & Beverage
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage
Titoli e Indici
Euro Stoxx Food & Beverage
-0,47%
Altre notizie
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Food & Beverage
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto