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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Food & Beverage
Lieve aumento per il settore Alimentare europeo, che si porta a 482,06 punti.
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