New York: amplia il rialzo Atlassian
(Teleborsa) - Grande giornata per la società di software australiana, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,62%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Atlassian. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Atlassian evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 198,9 USD. Primo supporto a 190,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 186,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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