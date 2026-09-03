New York: amplia il rialzo Atlassian

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di software australiana , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,62%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Atlassian . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Atlassian evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 198,9 USD. Primo supporto a 190,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 186,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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