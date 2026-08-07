New York: mette il turbo Atlassian
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di software australiana, che mostra una salita bruciante del 30,12% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.
Tecnicamente, Atlassian è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 140,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 157,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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