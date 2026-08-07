New York: mette il turbo Atlassian

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di software australiana , che mostra una salita bruciante del 30,12% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.





Tecnicamente, Atlassian è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 140,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 157,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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