New York: sviluppi positivi per Atlassian

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di software australiana , che tratta in rialzo del 6,06%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.





Tecnicamente, Atlassian è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 177,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 164,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 189,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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