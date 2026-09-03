New York: andamento rialzista per Travelers Company
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia di assicurazioni americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Travelers Company evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big delle polizze assicurative rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Travelers Company, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 370,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 377,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 365,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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