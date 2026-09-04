Rialzo in agguato per Travelers Company
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Protagonista la compagnia di assicurazioni americana, tra i titoli dell'indice Dow Jones, che chiude la seduta con un rialzo del 2,23%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Travelers Company ai prezzi attuali pari a 374,3 USD, con stop loss individuato in area 347,7 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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