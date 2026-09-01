Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il balzo dei prezzi del petrolio dopo la ripresa delle ostilità tra Usa e Iran, con attacchi reciprochi dopo diverse settimane di tregua. Gli investitori che valutavano le prospettive sui tassi di interesse a seguito delle dichiarazioni hawkish sull'inflazione rilasciate dal presidente della Federal Reserve Kevin Warsh a Jackson Hole. Tra gli eventi da monitorare in settimana, l'attività manifatturiera con gli indici PMI e ISM di agosto, il job report di agosto, atteso per giovedì, che potrebbe influenzare le aspettative sulla prossima mossa della Fed, e le trimestrali di Dell , Palo Alto e Broadcom .



Tra i listini principali, il Dow Jones archivia la seduta con un calo dello 0,70%; sulla stessa linea, in lieve calo l' S&P-500 , che archivia la giornata sotto la parità a 7.686 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,08%); sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,29%.



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia . Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-1,63%), utilities (-1,18%) e beni industriali (-1,16%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+2,12%), Nvidia (+1,36%), Procter & Gamble (+0,93%) e Salesforce (+0,60%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amazon , che ha terminato le contrattazioni a -2,40%.



Si concentrano le vendite su Alphabet , che soffre un calo del 2,09%.



Vendite su Honeywell International , che registra un ribasso dell'1,79%.



Seduta negativa per Sherwin Williams , che mostra una perdita dell'1,75%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, CrowdStrike Holdings (+5,77%), Tesla Motors (+5,51%), MicroStrategy Incorporated (+4,42%) e Qualcomm (+3,83%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Take-Two Interactive Software , che ha terminato le contrattazioni a -6,67%.



In perdita Axon Enterprise , che scende del 5,69%.



Sotto pressione Shopify , che accusa un calo del 3,62%.



Scivola Workday , con un netto svantaggio del 3,55%.

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