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New York: performance negativa per Kraft Heinz

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Kraft Heinz
Pressione sull'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, che tratta con una perdita del 3,22%.
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