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New York: performance negativa per Intel

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Intel
Si muove verso il basso il principale produttore di chip, con una flessione del 2,49%.
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