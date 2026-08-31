Acquisto per Kraft Heinz
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Vigoroso rialzo per l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,23%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 25,69 USD, con stop loss calcolato a quota 23,66 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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