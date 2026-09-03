New York: scambi in forte rialzo per Axon Enterprise
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che tratta in rialzo del 5,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Axon Enterprise suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 521,9 USD con tetto rappresentato dall'area 540,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 509,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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