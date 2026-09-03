New York: scambi in forte rialzo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che tratta in rialzo del 5,32%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Axon Enterprise suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 521,9 USD con tetto rappresentato dall'area 540,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 509,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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