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New York: su di giri Principal Financial Group

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Principal Financial Group
Rialzo per il gruppo di servizi finanziari americani, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,40%.
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