Interactive Brokers Group scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - A picco la società americana di trading , che presenta un pessimo -5,52%.



L'andamento di Interactive Brokers Group nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Interactive Brokers Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 94,07 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 90,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 97,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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