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Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano
Si muove al ribasso il comparto alimentare a Piazza Affari, che perde lo 0,61%, scambiando a 71.331,78 punti.
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